Бывшего министра обороны Армении отпустили под подписку о невыезде

© Алексей Ерешко/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Бывший министр обороны Армении Аршак Карапетян после задержания сотрудниками полиции Тверского района Москвы отпущен под подписку о невыезде. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саргсян в беседе с ТАСС.

"По данным, полученным Главным управлением криминальной полиции МВД Армении, в Москве сотрудниками полиции Тверского района был обнаружен и задержан бывший министр обороны Армении Аршак Карапетян. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - указал собеседник агентства.

Карапетян в 2021 году несколько месяцев занимал пост министра обороны Армении. В отношении него в республике было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Он был объявлен в международный розыск.