Йеллен: США выделят Украине $3,4 млрд бюджетной помощи

© Фото AP/Хосе Луис Магана/ТАСС

Администрация США взяла на себя обязательство выделить Украине бюджетную помощь на сумму $3,4 млрд, истратив тем самым оставшиеся средства, которые выделил Конгресс США на поддержку Киева. Об этом заявила американский министр финансов Джанет Йеллен.

"В координации с Агентством США по международному развитию и Госдепартаментом эта помощь в размере $3,4 млрд знаменует собой заключительное выделение средств, ассигнованных в соответствии с двухпартийным законом о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины от 2024 года", - указала Йеллен в письменном заявлении.

Министр отметила, что "экономическая помощь со стороны США и союзников имеет решающее значение для способности Украины защищать свой суверенитет и добиваться справедливого мира, поддерживая предоставление населению важнейших госуслуг". "Успех Украины отвечает главным национальным интересам Америки", - заверила она.

Ранее 30 декабря действующий президент США Джо Байден объявил об обязательстве предоставить Киеву очередной пакет вооружений на сумму $2,5 млрд.