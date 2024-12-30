В Грузии решили запатентовать Деда Мороза

© Елена Афонина/ ТАСС

Национальный центр интеллектуальной собственности Грузии ("Грузпатент") зарегистрировал Деда Мороза в качестве интеллектуальной собственности. Об этом сказано в сообщении "Грузпатента" в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признана в РФ экстремистской).

Отмечается, что "Дед Мороз как интеллектуальная собственность Грузии будет защищен "Грузпатентом".

В ведомстве также обратили внимание, что дети верят в существование Деда Мороза, однако взрослые это отрицают, но так или иначе Новый год связан, прежде всего, с исполнением желаний и с приходом новогоднего волшебника для детей.

"Интеллект для людей является той божественной искрой, которая может превратить в реальность любую цель или "голубую мечту". Подтверждено, что разумного и трудолюбивого человека в случае правильного использования интеллекта от исполнения желаний отдаляет лишь время", - указали в "Грузпатенте".