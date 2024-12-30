Нелегальные мигранты должны покинуть Россию или урегулировать статус до 30 апреля

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Мигранты, незаконно находящиеся на территории России, должны самостоятельно покинуть страну либо урегулировать свое правовое положение до 30 апреля. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимира Путина в развитие закона о высылке нелегальных мигрантов.

Согласно августовскому закону, с 5 февраля 2025 года в РФ вводится миграционный режим высылки. Он будет применяться в отношении иностранцев, не имеющих законных оснований для пребывания в России. Все граждане указанной категории подлежат включению в реестр контролируемых лиц до их выдворения либо до урегулирования правового положения.

Вместе с тем требование о выезде не будет применяться к иностранцам, которые хотят остаться на законных основаниях и соответствуют нескольким условиям: сдали биометрию, прошли тестирования на наркотики и инфекции, предоставили документы о владении русским языком, знании истории и законов России, погасили задолженности. Кроме того, должны отсутствовать основания для аннулирования патента, разрешений на работу или временное проживание, вида на жительство.

Послабления сделаны для иностранных граждан, заключивших контракт о службе в Вооруженных силах РФ или воинских формированиях.

Вместе с тем послабления не распространяются на мигрантов, создающих угрозу национальной безопасности РФ, в том числе выступающих за насильственное изменение основ конституционного строя.