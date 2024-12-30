Лукашенко отметил, что некоторые "беглые" из числа участников протестов просятся обратно

© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что некоторые представители оппозиционно настроенных белорусов, находящихся за рубежом, просят о возможности вернуться.

"Как сегодня беглые. Уехали за границу. Посудомойками им предложили работать - врачам, учителям. - А мы не хотим посудомойками. - Ну тогда идите на улицу. Просятся обратно", - сказал глава государства при общении с работниками Минского метрополитена на открытии новых станций, передает агентство БелТА.

Он отметил, что именно поэтому была образована комиссия под руководством Генпрокурора для рассмотрения обращений находящихся за рубежом граждан. "Идите, объясняйтесь. Если не взрывали, не поджигали метро, приезжайте, работайте. Но если совершили правонарушение или нарушили закон - отвечайте", - указал Лукашенко.