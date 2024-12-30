Президент РФ учредил стипендию до 60 тыс. рублей для олимпийцев и их тренеров

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Президент России Владимир Путин своим указом учредил стипендию для граждан, имеющих высокие спортивные результаты или способствовавших их достижению. Соответствующий документ опубликован.

Так, всего предусмотрено 4 тыс. стипендий. На них смогут претендовать олимпийцы и паралимпийцы, победители всероссийских и международных турниров, некоторые другие категории спортсменов и их тренеры.

Максимальная сумма стипендии составит 60 тыс. рублей в месяц, ее размер будет варьироваться в зависимости от категории. Выплата будет ежегодно индексироваться с учетом уровня инфляции.