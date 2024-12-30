Индексы Мосбиржи и РТС за 2024 год снизились

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Индекс Московской биржи за 2024 год снизился на 7% и составил 3 883,04 пункта, РТС опустился почти на 18%, до 893,22 пункта. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Юань, в свою очередь, за год показал рост примерно на 8,5% и составил 13,7 руб.

Доллар на "Форексе" (ICE, композитный показатель нескольких форекс-брокеров) за год вырос на 21%, в понедельник торгуясь выше 108 руб., евро вырос на 13,7%, достигнув 112 рублей.

Основные торги на Мосбирже в 2025 году начнутся 3 января.