На побережье Кубани собрали 70 тыс. тонн загрязненного нефтепродуктами песка

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Силами спасателей и волонтеров с момента начала выброса мазута на побережье Кубани после инцидента с танкерами собрано 70 тыс. тонн грунта, смешанного с нефтепродуктами. Об этом информировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, передает ТАСС.

"Продолжаем уборку анапских и темрюкских пляжей, уже собрали и вывезли с побережья порядка 70 тысяч тонн грунта, перемешанного с нефтепродуктами. За трое суток площадка временного хранения в хуторе Воскресенском под Анапой приняла 35 тысяч тонн замазученного грунта, еще 35 тысяч тонн уже вывезли на специализированные предприятия, там идет процесс утилизации", - указал он.

Кондратьев также выразил благодарность всем задействованным в ликвидации ЧС за помощь.

Береговую линию в Краснодарском крае, загрязненную мазутом, разделили на секторы и закрепили за всеми муниципалитетами региона, которые направили на ликвидацию последствий по меньшей мере 100 человек от каждого.