Суд выдал ордер на арест и обыск Юн Сок Ёля

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Суд Южной Кореи выдал ордер на арест и обыск президента Республики Корея Юн Сок Ёля, чьи полномочия были приостановлены после импичмента в парламенте 14 декабря. Об этом информировало Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих.

Вместе с тем отмечается, что решение о дальнейших действиях не принято. "Дальнейший график не определен", - указали в ведомстве.

Агентство Yonhap считает, что управление "вскоре воспользуется ордером". Оно обращает внимание, что ордер на арест действующего президента был выдан впервые в истории страны. Полномочия Юн Сок Ёля были приостановлены вплоть до решения Конституционного суда.