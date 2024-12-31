Белоусов предложил поднять бокалы за всех, кто сегодня на передовой

© Сергей Бобылев/ ТАСС

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов призвал в канун Нового года поднять бокалы за всех тех, кто сегодня находится на передовой в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на российское военное ведомство сообщает ТАСС.

"Предлагаю всем поднять сегодня бокал за тех, кто находится на линии боевого соприкосновения. Дорогие друзья, наступающий 2025 год президентом РФ объявлен годом Защитника Отечества. Это год 80-летия Великой Победы. В далеком 1945 году фронтовики отстояли свободу и независимость нашей Родины. И сегодня мы не имеем права растерять то, что неимоверными усилиями было достигнуто на боевых и трудовых фронтах Великой Отечественной. Уверен, вместе мы преодолеем любые трудности", - заявил министр.

Он также выразил благодарность семьям бойцов, их матерям, женам и детям, которые являются опорой военнослужащим. "Навсегда сохраним в памяти имена погибших бойцов, тех, кто до конца исполнил свой воинский долг, остался верен присяге и Родине. Сегодня, в Новый год, предлагаю поднять третий бокал за ребят, которых мы потеряли в ожесточенной борьбе с нацизмом и терроризмом", - отметил Белоусов.

Кроме того, он поблагодарил всех, кто вносит вклад в достижение целей СВО - волонтеров, добровольцев и общественников, тружеников оборонно-промышленного комплекса и народного ОПК. "Наше единство и сплоченность - залог непобедимости России. И особо хочу поблагодарить ребят, которые сегодня встречают праздник на передовой, в боевой обстановке, вдали от семьи", - заключил глава МО РФ.