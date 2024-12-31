В России заболеваемость ковидом сократилась на 18,8% за неделю

© Дмитрий Рогулин/ ТАСС

Заболеваемость коронавирусом за минувшую неделю уменьшилась в России на 18,8%, а число госпитализаций сократилось на 10,1%. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Рост числа госпитализаций зафиксирован в 32 субъектах, заболеваемости - в 14 регионах РФ.

Согласно информации штаба, за неделю выздоровели 30 459 человек, перенесших коронавирусную инфекцию, это на 7,5% меньше по сравнению с показателем неделей ранее, число летальных исходов - 56.