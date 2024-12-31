В парламенте Молдавии отключили иллюминацию и лифты

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Парламент Молдавии ограничил освещенность и отопление здания, а также предпринял другие меры из-за предстоящего с 1 января дефицита электроэнергии после прекращения подачи газа из России в республику.

Как заявили в пресс-службе законодательного органа, в здании отключена внешняя иллюминация, а освещенность внутри уменьшена на треть. Депутатов призвали держать температуру в кабинетах ниже 19 градусов и не пользоваться лифтами. Кроме того, в здании были обесточены ряд лифтов и отключена система кондиционирования.

С нового года в Молдавию прекращается подача российского природного газа, на котором работала тепловая электростанция Молдавская ГРЭС (Приднестровье). Часть ее энергоблоков будет переведена на уголь, однако их мощности хватит только на снабжение приднестровского региона, Молдавии же придется переориентироваться на поставки из Румынии.