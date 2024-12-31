Суточные потери ВСУ в Курской области составили более 445 человек

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Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки на курском направлении составили более 445 военных. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За прошедшие сутки потери ВСУ составили более 445 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, 13 боевых бронемашин и 22 автомобиля", - указали в российском оборонном ведомстве.

Согласно данным МО РФ, всего с начала боевых действий на курском направлении противник потерял более 45 980 военнослужащих, 262 танка, 204 БМП, 143 бронетранспортера, 1 372 боевые бронемашины, 1 259 автомобилей, 337 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки РСЗО.