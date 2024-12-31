Путин поручил активизировать развитие беспилотной авиации

© Михаил Климентьев/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил правительству ускорить развитие беспилотной авиации, чтобы обеспечить РФ технологическое лидерство в этой отрасли. Такое поручение дано по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Правительству РФ обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации для достижения технологического лидерства в данной отрасли, обратив особое внимание на показатели, характеризующие объемы российского рынка и производства беспилотных авиационных систем, а также на необходимость подготовки кадров и создания соответствующей инфраструктуры в субъектах РФ", - следует из текста документа, опубликованного на сайте Кремля.

Глава государства также дал поручение кабмину принять решения, нацеленные на стимулирование развития автономных интеллектуальных транспортных систем. Исполнение поручения в том числе предполагает формирование нормативно-правовой базы для ускоренного развития таких систем.