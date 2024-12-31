В Сербии суд вынес приговор родителям подростка, убившего 10 человек в школе

Отец подростка, совершившего массовое убийство в мае прошлого года в школе "Владислав Рибникар" в Белграде, получил 14,5 года лишения свободы, мать - 3 года тюрьмы. Согласно решению Высшего суда в Белграде, 15 месяцев заключения получил и инструктор тира, где тренировался стрелок, передает Радио и телевидение Сербии (РТС).

"Высший суд Белграда вынес приговоры первой инстанции Владимиру и Миляне Кецманович, родителям мальчика, который 3 мая 2023 года в школе "Владислав Рибникар" застрелил девять учеников и сотрудника охраны, а также ранил пять учеников и учительницу истории. Владимир Кецманович за совершение тяжкого преступления против общественной безопасности был осужден на 12 лет заключения, а за жестокое обращение с несовершеннолетним - на 3 года. Общий срок его заключения составил 14,5 лет", - сообщает РТС.

"Судья отметил, что доказательства убедительно говорят о том, что Кецмановичи грубо пренебрегали своими родительскими обязанностями, не обеспечив ребенка необходимой психологической поддержкой. Отец также признан виновным в ненадлежащем хранении оружия, которое находилось в легком доступе для несовершеннолетнего", - сказано в сообщении.

Вместе с тем приговоры остаются предметом апелляции, так как прокурор считает их "недостаточно строгими для отражения тяжести последствий преступления".

3 мая 2023 года подросток открыл стрельбу по сверстникам в школе в центре Белграда. В результате происшествия погибли 9 школьников и охранник. 13-летний мальчик пришел в образовательное учреждение с двумя пистолетами и бутылками с зажигательной смесью.

Позднее президент Сербии Александар Вучич сообщил, что стрелявший будет помещен в психиатрическую больницу, поскольку он не может нести уголовную ответственность в силу юного возраста.