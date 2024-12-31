Ким Чен Ын направил Путину поздравление с наступающим 2025 годом

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Лидер КНДР Ким Чен Ын пожелал президенту РФ Владимиру Путину, "братскому российскому народу" и военнослужащим "отважной российской армии", чтобы наступающий 2025 год стал годом достижения "великой победы". Текст телеграммы распространило Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Ким Чен Ын пожелал, чтобы новый 2025 год стал годом победы в войне в XXI веке, когда армия и народ России победят неонацистов и достигнут великой победы", - следует из текста послания. Отмечается, что эти поздравления Ким Чен Ын выражает от себя лично, от имени корейского народа, всех солдат и офицеров вооруженных сил страны.

Лидер КНДР назвал Путина "самым близким другом и товарищем", а также выразил готовность "еще более укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство между КНДР и РФ".

Кроме того, он пожелал президенту РФ "еще больших успехов в ответственной и тяжелой деятельности руководства государством", а российскому народу - процветания, благосостояния и счастья.