В Крыму собрали порядка 230 тонн загрязненного мазутом песка

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В Крыму после крушения танкеров в районе Керченского пролива собрано порядка 230 тонн загрязненного мазутом песка, обследовано свыше 1 тыс. км береговой линии, очищено около 44 км. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале главного управления МЧС России по Республике Крым.

"С начала работ обследовано, в том числе повторно, 1 012 км береговой линии, собрано и вывезено свыше 226 тонн загрязненного песка, очищено более 44 км береговой линии", - следует из сообщения.

Уточняется, что за минувшие сутки новых очагов выброса нефтепродуктов в Крыму выявлено не было.