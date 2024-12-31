Захарова пожелала жителям России безграничной веры и любви

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пожелала жителям страны в наступающем году веры, надежды и любви.

"Я вас поздравляю с наступающим Новым годом. Я желаю вам всего самого наилучшего, здоровья, благополучия вам и вашим близким. Желаю вам самого главного - веры, надежды и любви. Любви - и той, которую получаете вы, и той, которую вы излучаете. Поверьте, в этом ваш ресурс безграничен. С наступающим Новым годом. Счастья вам!" - сказала она в беседе с ТАСС.

"Когда-то давно, когда я была маленькой девочкой, я думала, что самое важное - сколько тебя людей поздравили, сколько тебе подарили подарков. Сейчас я знаю, что самое важное - какому количеству людей ты можешь сказать важные, нужные, самые теплые слова. Скольких ты людей можешь поздравить и скольким ты можешь подарить подарки или помощь и поддержку", - обратила внимание дипломат.