NYT: Маск поселился в одном из коттеджей в поместье Трампа во Флориде

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Американский миллиардер Илон Маск с ноября 2024 года стал постоянно проживать в одном из доступных для аренды коттеджей в поместье будущего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида). Об этом со ссылкой на источники пишет газета The New York Times.

Как отмечается, Маск, являющийся одним из ближайших соратников Трампа, почти сразу после победы республиканца на выборах главы государства стал жить "в нескольких сотнях футов" от места жительства политика. Такое расположение позволяет бизнесмену без какого-либо труда лично контактировать с Трампом, в том числе присоединяться к обедам с избранным президентом США.

По данным издания, Маск пожертвовал около четверти миллиарда долларов на предвыборную кампанию Трампа, периодически присутствует на переговорах республиканца с зарубежными лидерами и проводит с ним десятки часов.

Сколько именно заплатит Маск Трампу за аренду коттеджа пока не известно, однако, как правило, это здание сдается за $2 тыс. в сутки, указывается в материале.

Действующий президент США демократ Джо Байден передаст Трампу полномочия главы государства 20 января 2025 года. Т