Welt описала единственный вариант для Зеленского на переговорах

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Украина сегодня крайне ослаблена в военном отношении, ей придется пойти на переговоры в 2025 году, на которых единственным вариантом являются территориальные уступки. Соответствующая точка зрения изложена в материале газеты Die Welt.

"Будущий президент США Дональд Трамп намерен завершить войну в 2025 году. Однако Украина в военном отношении крайне ослаблена: уровень морального духа в войсках падает, а число дезертиров растет. Для Владимира Зеленского на переговорах остается лишь один вариант, который может иметь для Германии существенные последствия", - считает обозреватель издания Ибрагим Набер.

Он напомнил о словах Зеленского, заявившего, что Украина не отдает того, что ей принадлежит. "При этом Украина стоит на пороге года, в который ей грозит именно этот сценарий", - указал журналист. На его взгляд, "для Киева со сменой власти в США в конце января начинается новая глава". Трамп будет настаивать на том, чтобы обе стороны сели за стол переговоров и были готовы к компромиссам, полагает Набер. "Зеленский может быть вынужден поступиться украинской территорией ради перемирия", - отмечает он.