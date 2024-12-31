Отшельница Лыкова встретит Новый год в молитвах

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Отшельница Агафья Лыкова, проживающая на таежной заимке на территории заповедника "Хакасский", встретит Новый год в молитвах. Об этом рассказал директор заповедника Виктор Непомнящий в беседе с ТАСС.

Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Ей 80 лет. Семья Лыковых жила в изоляции с 1937 года. Отшельники старались уберечься от влияния внешней среды, особенно в отношении веры.

"На конец календарного года приходится Рождественский пост. Когда весь российский народ празднует смену дат, предается безудержному веселью, старообрядцы молятся святым, во многих приходах проводятся ночные богослужения. Поэтому Агафья Лыкова, как все верующие и православные люди, будет соблюдать Рождественский пост и молиться. Это период духовного самосовершенствования и покаяния. Встретит сам праздник тихо и спокойно, в своей привычной обстановке", - указал Непомнящий.

Он отметил, что в Рождество Лыкова может позволить себе мясные блюда, но и этот день она проведет в молитвах. "Гости в это время на заимке бывают редко, обычно ее навещали соседи из Кемеровской области", - отметил собеседник агентства. По его словам, в настоящее время на заимке отшельницы находится постоянный дежурный от заповедника, а также послушник из старообрядческой церкви.