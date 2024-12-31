Карл III удостоил рыцарских титулов Гарета Саутгейта, Стивена Фрая и мэра Лондона

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Рыцарские титулы присвоены бывшему главному тренеру сборной Англии по футболу Гарету Саутгейту, актеру Стивену Фраю и мэру Лондона Садику Хану. Список из 1 200 награждаемых, утвержденный Его Величеством Карлом III, был традиционно представлен британским правительством в преддверии Нового года.

Лауреат Нобелевской премии по литературе за 2017 год британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро, который был удостоен рыцарского титула еще в 2018 году, был награжден Орденом Кавалера Почета за выдающийся вклад в литературу.

Орденами Британской империи различных степеней наградили золотых призеров Олимпийских и Паралимпийских игр, проходивших летом 2024 в Париже. Среди лауреатов главных наград страны оказались также актеры, телеведущие, врачи, адвокаты и члены правозащитных организаций.

Орден Британской империи был учрежден в 1917 году королем Георгом V - прадедом Карла III. Всего существует пять степеней этой награды. Две последние категории наделяют своих обладателей рыцарскими титулами и почетной приставкой "сэр" у мужчин и "дама" у женщин.

По традиции список лауреатов государственных наград оглашается перед Новым годом и в июне.