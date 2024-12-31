В МВД назвали самую крупную сумму, переведенную мошенникам в уходящем году

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Одна из самых больших сумм, переведенных на счета мошенников в уходящем году одним человеком, составила порядка 180 млн рублей. Об этом со ссылкой на пресс-центр МВД России сообщает ТАСС.

"Статистика по суммам ущерба для каждого потерпевшего не предусмотрена. В этой связи сложно назвать самую большую сумму. Как пример, в 2024 году ущерб от хищения, совершенного с применением информационно-коммуникационных технологий в отношении физического лица, составил около 180 млн рублей", - говорится в сообщении.

Эти средства переводились на указанные мошенниками счета без привлечения курьеров.

В МВД подчеркнули, что если ранее при совершении преступлений у мошенников в приоритете находилось количество совершенных звонков и хищение фактически имеющихся у потерпевших денежных средств, то сегодня злоумышленники тщательно координируют потерпевших, вовлекая их в реализацию движимого и недвижимого имущества, а также в оформление кредитов и займов.