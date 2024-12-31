People: Брэд Питт и Анджелина Джоли официально оформили развод

© Charles Sykes/ Invision/ AP/ТАСС

Актерам Брэду Питту и Анджелине Джоли после восьми лет судебных тяжб удалось договориться об условиях завершения своего бракоразводного процесса. Об этом информировал журнал People.

Сообщается, что документы о разводе были подписаны бывшими супругами 30 декабря. "Анджелина измотана, но чувствует облегчение, что это завершилось", - цитирует издание адвоката актрисы Джеймса Саймона.

Питт и Джоли поженились в 2014 году во Франции после нескольких лет отношений, однако уже в 2016 году актриса подала на развод. Их брак формально был прекращен в 2019 году, однако паре не удавалось согласовать условия раздела имущества, а также опеки над шестью детьми, троих из которых они усыновили. Одним из спорных активов был виноградник "Шато Мираваль" в Провансе, который супруги приобрели еще в 2008 году.