Ким Чен Ын дал поручение поднять туризм в КНДР до мирового уровня

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Власти КНДР должны активно развивать туристическую отрасль страны, а также поднимать обслуживание на мировой уровень. Соответствующие поручения дал лидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения Кальмаской прибрежной туристической зоны.

"Наша страна имеет богатые и разнообразные туристические ресурсы, а также необходимые для развития туризма политическую стабильность, системное превосходство и материально-экономические условия", - цитирует его Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын отметил, что развитие этой сферы позволит обеспечить в том числе рост экономики, однако для этого нужно определить необходимые правовые нормы, связанные "с освоением туристической зоны и строительством сооружений, охраной природы и окружающей среды".

Он охарактеризовал Кальмаскую туристическую зону, которая откроется с июня 2025 года, как "первый важный шаг, имеющий большое значение в поднятии туризма страны на рельсы радикального развития", и подчеркнул важность работы по ее дальнейшему благоустройству, развитию местной экономики, а также работы по "коренному обновлению облика страны".

Публикация ЦТАК сопровождается снимками песчаного побережья, а также малоэтажных и многоэтажных гостиничных комплексов вдоль берега. Ким Чен Ын вместе с дочерью осмотрел инфраструктуру туристической зоны и помещения гостиниц.