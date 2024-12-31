Верховный шаман России прогнозирует урожайный год

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Россия в 2025 году получит хороший урожай, год будет без природных катаклизмов. Таким прогнозом поделился Верховный шаман России, глава кызылской местной религиозной организации шаманов "Адыг-Ээрен" ("Дух медведя") Кара-оол Допчун-оол при общении с ТАСС.

"2024 год уходит, он был суровым - аварии, природные катаклизмы, войны. 2025 год будет годом змеи. Это значит, что год пройдет мягко, спокойно. Змея ползет по земле, защищает ее. Поэтому даже, когда, например, в январе-феврале будут морозы, они будут несильными. Никакой опасности нет и для урожая. В 2025 году он будет хороший. Много зерна соберем", - сказал он.

Шаманизм - одно из древних верований. В Туве зарегистрировано свыше 10 шаманских организаций. В республике насчитается порядка 200 шаманов.