Си Цзиньпин отметил, что Китай и Россия движутся вперед

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Пекин и Москва совместно движутся вперед, игнорируя пути конфронтации. На это обратил внимание председатель КНР Си Цзиньпин, передает агентство Xinhua.

"Китай и Россия неизменно рука об руку движутся вперед, следуя по правильному пути, не формируя союзы, без конфронтации и не действуя против третьих сторон", - сказано в поздравительном новогоднем послании, которое китайский лидер направил президенту России Владимиру Путину.

Си Цзиньпин также отметил, что взаимное политическое доверие и координация позиций между Китаем и Россией "постоянно выходят на более высокий уровень под стратегическим руководством лидеров двух стран".