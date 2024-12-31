Заболеваемость гриппом в России снизилась на 12,8%

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В России заболеваемость гриппом и ОРВИ сократилась на 12,8% по сравнению с неделей ранее, сообщает ТАСС.

"За минувшую неделю в России количество заболевших ОРВИ снизилось на 12,8% по сравнению с предыдущим семидневным периодом, зарегистрировано 618,8 тыс. случаев. Превышение среднероссийского показателя отмечается в 45 регионах страны. 19,3% заболеваемости приходится на Москву, Санкт-Петербург, а также Московскую область", - следует из сообщения.

Уточняется, что преобладают вирусы негриппозной этиологии, среди вирусов гриппа преобладают вирусы гриппа А и В. В регионах практически завершена всероссийская кампания по вакцинации против гриппа, прививки получили свыше 82,8 млн человек.