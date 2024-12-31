Кавелашвили приступил к работе из президентского дворца в Тбилиси

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Президент Грузии Михаил Кавелашвили приступил к работе в президентском дворце в Тбилиси на площади Орбелиани, в котором работала ранее его предшественница Саломе Зурабишвили. Об этом информировал телеканал "Имеди".

Как отмечается, Кавелашвили готовится записать новогоднее обращение к гражданам. Он также дал большое интервью телеканалу, которое будет показано за несколько часов до Нового года.

Зурабишвили, срок полномочий которой истек 29 декабря, неоднократно заявляла, что она является легитимным президентом и несмотря на истечение срока правления, она продолжит оставаться главой государства. Некоторые оппозиционные политики призывали Зурабишвили не покидать дворец. Однако, в день инаугурации Кавелашвили она заявила, что оставит резиденцию на Орбелиани.