В акватории Черного моря нейтрализованы три безэкипажных катера ВСУ

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Силами Черноморского флота в акватории Черного моря были нейтрализованы три безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Во вторник, 31 декабря, в период с 11:00 до 14:00 мск в акватории Черного моря силами и средствами Черноморского флота уничтожены три украинских безэкипажных катера", - указали в российском военном ведомстве.