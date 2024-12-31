Президент РФ поздравил россиян с Новым годом из Кремля

© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам с традиционным новогодним поздравлением из Кремля, сообщает ТАСС.

Первыми его увидели на Камчатке и Чукотке - на девять часов раньше, чем в Москве. Перед полуночью по местному времени новогоднее обращение российского лидера будет показано во всех часовых поясах.

Путин почти всегда выступает с новогодним поздравлением из Кремля. При этом в 2022 году он обратился к согражданам из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону в окружении бойцов СВО. 31 декабря 2013 года глава государства выступал с поздравлением из Хабаровска, где он встретился с пострадавшими от наводнения.