В НАТО намерены изучить предложение о военных патрулях в Балтийском море

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Генсек НАТО Марк Рютте дал обещание премьер-министру Польши Дональду Туску в ближайшее время изучить предложение Варшавы по развертыванию миссии военных патрулей в акватории Балтийского моря Navy Policing с целью защиты инфраструктурных объектов.

"Позавчера я получил от генсека НАТО Марка Рютте сигнал о том, что в альянсе будут в срочном порядке работать над этим", - отметил Туск перед заседанием правительства, передает телеканал TVP Info.

В минувшую пятницу Рютте сообщил о планах НАТО по увеличению военного присутствия на Балтике. Это заявление стало реакцией на инциденты, связанные с повреждением подводных энергетических кабелей между Эстонией и Финляндией в конце декабря, а также в середине ноября еще двух кабелей, соединяющих Германию с Финляндией и Швецию с Литвой соответственно.

В ноябре Туск предложил организовать совместные военные патрули на Балтийском море по аналогии с воздушной полицией НАТО (Enhanced Air Policing).