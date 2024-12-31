В России водителям нужно заменить права, срок действия которых истек в 2022 году

В 2025 году необходимо будет заменить водительские удостоверения, срок действия которых истек в России в 2022 году и затем автоматически был продлен. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщает ТАСС.

Отмечается, что водителям нужно будет пройти медкомиссию, заплатить пошлину и прийти в ГАИ за новым удостоверением.

Постановлением правительства в апреле 2022 года срок действия водительских удостоверений, который истекал в 2022-2023 годах, был продлен на трехлетний срок. Аналогичные постановления принимались в 2023 и 2024 годах.