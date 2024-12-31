Медведев поздравил сограждан с Новым годом

Заместитель председателя Совета безопасности РФ поздравил сограждан с наступающим Новым годом. Соответствующее видеообращение размещено в Telegram-канале.

Он пожелал, чтобы 2025 год принес в каждый дом только самое доброе, озарил их светом согласия и любви, подарил успех и надежды, которые обязательно сбудутся. "Желаю вам крепкого здоровья и благополучия. Пусть все будет хорошо. С новым, 2025 годом!" - сказал политик.

Вместе с тем он отметил, что уходящий год останется в памяти россиян "и как год очень сложных испытаний, и как год серьезных достижений". По его словам, россияне будут вспоминать 2024 год как время героев, которыми гордится страна и с которых берет пример. "Прежде всего, говорю о тех, кто прямо сейчас защищает нашу Родину, воюет на фронте и трудится на производстве в тылу. Наши сердца вместе с ними", - подчеркнул Медведев.

Он также обратил внимание, что в 2025 году Россия отметит юбилей Победы в ВОВ, отметив, что это особенное, очень важное событие для каждого россиянина.

Кроме того, зампред СБ РФ указал, что народ России вкладывает особый смысл в понятие "патриотизм". "Наш национальный характер - это беззаветная любовь к Родине, созидательная энергия и ответственность, взаимовыручка и внимание к людям, достоинство и сила духа", - заявил он. Именно эти качества - залог великих побед России, ее счастливого и мирного будущего, заключил Медведев.