Маск сменил имя профиля в соцсети X

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Американский миллиардер Илон Маск сменил имя профиля в принадлежащей ему соцсети X на "Кекиус Максимус" (Kekius Maximus).

Новое имя предпринимателя совпадает с названием криптовалютных токенов, вдохновленных мемами о лягушонке Пепе из комикса "Пацанский клуб" (Boy‘s Club) и действующих на нескольких блокчейн-платформах.

Вместе с тем Маск заменил фотографию на своей странице на изображение лягушонка Пепе в доспехах древнеримского легионера с игровым джойстиком в руках.

Как отмечает портал CoinGecko, на этом фоне стоимость криптовалюты Kekius Maximus за минувшие сутки выросла на 750,8%, до $0,11.