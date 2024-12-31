Стоимость газа в Европе выросла до максимума более чем за год

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Стоимость газа в Европе в ходе биржевых торгов выросла до максимальных с 27 ноября 2023 года $536 за 1 тыс. куб. м на фоне ожидания прекращения транзита газа из России через территорию Украины с 1 января. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне.

Как отмечается, рост с начала дня составляет более 4%.

Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла более чем до $536 за 1 тыс. куб. м, или 50 евро за МВт-ч (исходя из нынешнего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт-ч).