Путин определил целевые показатели развития России до 2030 года

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Президент РФ Владимир Путин одобрил подготовленные правительством показатели развития страны до 2030 года, но поручил их доработать. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Кабинету министров также поручено доработать паспорта национальных проектов и представить их для утверждения на заседании президиума Совета по стратегическому развитию. Срок исполнения - до 9 января. До 15 февраля правительство должно утвердить единый план по достижению национальных целей развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Кроме того, кабмину поручено дополнить нацпроекты по обеспечению технологического лидерства "показателями комплексной оценки уровня технологического суверенитета в приоритетных отраслях экономики".

Еще одна поставленная правительству задача - предусмотреть взаимосвязь мероприятий, реализуемых в рамках нацпроектов по обеспечению технологического лидерства, и работ, выполняемых в сфере обороны и безопасности в приоритетных отраслях экономики.