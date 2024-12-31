Более двухсот человек в Монголии носят имена Новый год

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В Монголии более 200 человек носят имена Новый год (Шинэ жил и Шинэ он), вместе с тем имя Снегурочка (Цасан охин) в стране имеют пять женщин. Об этом информировал национальный комитет статистики страны.

"На 31 декабря 2024 года в базе данных населения и домохозяйств Монголии насчитывается 195 человек с именем Шинэ жил, семь по имени Шинэ он. В последний раз такое имя было зарегистрировано в 2020 году. Пять женщин родители назвали Цасан охин. Самая младшая из них родилась в 2012 году", - говорится в сообщении.

Монголы традиционно любят давать детям длинные или необычные имена. При этом, представляясь, сначала называют имя отца, а затем личное. До социалистической революции добавляли, из какого рода человек. В 1920-х годах в Монголии упразднили родовые (клановые) фамилии, чтобы не разделять народ.

В 1990-е годы в стране была инициирована программа по восстановлению родовых фамилий. Многие выбрали род Чингисхана Борджигин. Первый монгольский космонавт Жугдэрдэмидийн (сын Жугдэрдэмида) Гуррагча взял фамилию Сансар (космос).