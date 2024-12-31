Численность населения Израиля в 2024 году впервые составила более 10 млн человек

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Число жителей Израиля в 2024 году впервые превысило отметку в 10 млн. Соответствующие данные приводит Центральное статистическое бюро (ЦСБ) еврейского государства.

Так, по состоянию на 31 декабря население страны оценивается в 10,027 млн жителей. Среди них 7,707 млн (76,9%) составляют евреи, 2,104 млн (21%) - арабы, 0,216 млн (2,1%) - представители других национальностей.

По информации ЦСБ, прирост населения по итогам года составил 1,1%. Вместе с тем темпы роста снизились по сравнению с 2023 годом, когда этот показатель достигал 1,6%. "Снижение происходит преимущественно из-за большого числа израильтян, эмигрировавших из Израиля в 2024 году", - указали в статбюро.

В целом за 2024 год в стране родились 181 тыс. младенцев. Скончались за год 51,4 тыс. израильтян. Сальдо миграции было отрицательным и составило 18,2 тыс. человек. В общей сложности рост населения в абсолютных цифрах с учетом всех показателей составил 112 тыс. человек.