Матвиенко: выборы президента РФ стали одним из важнейших событий 2024 года

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравительном обращении к россиянам заявила, что 2024 год был непростым, но продуктивным, а одним из его центральных событий стали выборы президента РФ.

"Многое было сделано во всех сферах жизни страны, положительные изменения произошли на международной арене. Одним из важнейших событий уходящего года стали выборы президента России, которые показали единение общества, активную гражданскую позицию россиян", - указала она.

По словам спикера Совфеда, несмотря на сложности, вместе жители страны достойно отвечают на вызовы времени. "Нас, граждан Великого государства с уникальной культурой и многовековой историей, отличает стремление двигаться к достижению национальных целей, максимально способствовать дальнейшему развитию и процветанию России. Новый год мы встречаем с оптимизмом, самыми светлыми чувствами и надеждами на добрые перемены", - подчеркнула она.

Матвиенко пожелала всем россиянам, чтобы 2025 год принес в каждый дом счастье и благополучие, оправдал ожидания, дал возможность осуществить намеченные планы и заветные желания.