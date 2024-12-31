Лукашенко пообещал медикам обеспечить условия для работы в Белоруссии

© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал обещание белорусским медикам обеспечить условия, чтобы они работали на родной земле, а не бегали по миру в поисках лучшей жизни, передает агентство БелТА.

Он отметил, что некоторые уехавшие в свое время за границу медики хотят возвратиться. "Но я рад, что некоторые из ваших побежали, а сейчас у меня на столе кипа материала и документов, просятся обратно", - указал Лукашенко. А на вопрос, почему они хотят обратно, по его словам, отвечают, что "такого здравоохранения, как в Беларуси, нет".

Вместе с тем глава государства обратил внимание, что белорусским специалистам сложно реализовать себя за рубежом, несмотря на высокую квалификацию. "Я думал, что поляки - это наши люди, наши родные, славяне и прочее, никогда наших людей не обидят. Но ничего подобного: это поляки, а вы вот там все - и украинцы, и белорусы и так далее. Но если кто-то хочет попробовать - пожалуйста. Не хотелось бы, но вы делаете свой выбор", - сказал он.