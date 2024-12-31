Москалькова и украинский омбудсмен пообщались с пленными с обеих сторон

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в Telegam-канале о прошедшей 30 декабря встрече с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом.

"Вчера состоялась очередная встреча с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом. Совместно пообщались с военнопленными с обеих сторон, обсудили дальнейшие перспективы гуманитарных контактов, возвращение гражданских, воссоединение семей", - указала Москалькова.

В результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории 30 декабря были возвращены 150 российских военнослужащих. Взамен переданы 150 военнопленных Вооруженных сил Украины. В Минобороны РФ сообщили, что посреднические усилия гуманитарного характера для возвращения российских граждан из плена оказали Объединенные Арабские Эмираты.