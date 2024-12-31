Трамп: Демпартия может помешать утверждению кандидатов в администрацию США

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Представители Демократической партии США намерены применять различные уловки, чтобы отсрочить процесс утверждения предложенных командой избранного президента страны Дональда Трампа кандидатур на высокопоставленные должности в новой администрации.

Кандидаты на высокопоставленные должности в американской администрации должны быть утверждены Сенатом Конгресса.

"Демократы в Сенате Конгресса готовятся неподобающим образом затянуть процесс утверждения многих наших отличных кандидатов на государственные должности. Они уже скоро начнут пытаться проворачивать самые разнообразные уловки. Республиканцы не должны этого допустить", - указал будущий президент в Truth Соц. сети.

Трамп нанес на выборах 5 ноября 2024 года поражение представительнице Демпартии Камале Харрис. Республиканцам удалось взять под контроль Сенат Конгресса. Инаугурация Трампа намечена на 20 января 2025 года.