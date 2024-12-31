Лукашенко направил поздравления с Новым годом Путину и другим зарубежным лидерам

© Министерство иностранных дел России/ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил зарубежным лидерам поздравления с наступающим Новым годом. Об этом информировали в его пресс-службе.

В частности, Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина, а также глав государств СНГ.

"Поздравления от имени главы белорусского государства направлены руководству РФ, лидерам стран СНГ, а также государственным, политическим, общественным, творческим и религиозным деятелям, представителям деловых кругов стран Содружества, главам других стран в различных регионах мира, руководителям международных и региональных организаций", - указали в пресс-службе.

Кроме того, поздравительные послания от Лукашенко получат председатель КНР Си Цзиньпин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, лидер ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, президент Ирака Абдул Латиф Рашид, президент Индии Драупади Мурму и премьер-министр этой страны Нарендра Моди, президент Сербии Александр Вучич, президент Венгрии Тамаш Шуйок и премьер-министр этой страны Виктор Орбан, а также президент Словакии Петер Пеллегрини и премьер-министр этой страны Роберт Фицо.

Отмечается, что в адрес главы белорусского государства также поступают многочисленные новогодние поздравления от зарубежных лидеров, руководства международных организаций, видных деятелей.