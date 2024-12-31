Путин обратился к россиянам с новогодним обращением

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Президент России Владимир Путин по традиции обратился к согражданам с новогодним обращением.

"Буквально через несколько минут вступит в свои права новый 2025 год, завершающий первую четверть XXI века. В России этот период был наполнен многими, в том числе исторически значимыми, масштабными событиями. Мы ставили перед собой большие цели и достигали их, не раз преодолевали испытания, потому что были вместе. Именно так крепло наше единство, наша вера в себя и в свои силы, в свои возможности", - указал он.

Глава государства отметил, что россияне по праву могут гордиться тем, что уже сделано. "Это наше общее достояние, надежная основа для дальнейшего развития. Наша страна - независимая, свободная и сильная - смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. И сейчас, на пороге Нового года, мы думаем о будущем. Уверены, что все будет хорошо, будем идти только вперед", - подчеркнул он.

Кроме того, по словам российского лидера, в эту новогоднюю ночь умыслы, надежды родных и близких, миллионов людей по всей стране вместе с бойцами и командирами. "Мы гордимся вашим мужеством и отвагой, верим в вас! В вашу честь, во славу 80-летия Великой Победы и как дань уважения к памяти наших предков, во все времена сражавшихся за Родину, наступающий 2025-й объявлен в России Годом защитника Отечества. Мы - дети, внуки и правнуки поколения, сокрушившего нацизм. Мы верны заветам и традициям наших ветеранов", - констатировал Путин.

Вместе с тем он выразил надежду, что все мечты и умыслы, самые добрые намерения россиян обязательно исполнятся.

"До прихода Нового Года осталось совсем немного. В эти минуты рядом с нами самые близкие люди - это наша семья, дети, родители, внуки, наши друзья и боевые товарищи. Желаю благополучия и процветания каждому нашему дому, каждой нашей семье и нашей любимой стране - России!" - заключил президент.