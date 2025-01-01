МРОТ в России с начала года вырастет до 22 440 рублей

В России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2025 году составит 22 440 рублей, увеличившись на 16,6%.

Рост МРОТ поспособствует увеличению зарплаты порядка 4,2 млн работников. В 2024 году минимальный размер оплаты труда составлял 19 242 рубля.

Увеличение МРОТ является одной из национальных целей развития России до 2030 года. "Майским указом" президент РФ Владимир Путин закрепил, что МРОТ должен расти опережающими темпами и достичь не менее 35 тыс. рублей в месяц к 2030 году.

Размер МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения и является единым для всей страны. Вместе с тем субъекты РФ могут устанавливать свой уровень минимальной зарплаты в регионе - главное, чтобы он был не ниже федерального.

С 2000 года МРОТ в России менялся 26 раз.