Председательство в СНГ в 2025 году переходит к Таджикистану

В наступившем году в органах Содружества Независимых Государств (СНГ) будет председательствовать Таджикистан, в этой роли республика сменила Россию. В качестве сопредседателей в Содружестве выступят РФ и Туркмения, последняя - как будущий председатель.

Выступая на октябрьском заседании Совета глав государств СНГ в Москве, президент Таджикистана Эмомали Рахмон назвал запуск обсуждения вопроса о совершенствовании деятельности Содружества одним из основных приоритетов председательства страны. Он отметил, что Таджикистан также будет заниматься укреплением сотрудничества стран СНГ в деле борьбы с рисками и угрозами безопасности.

Вместе с тем Рахмон обратил внимание, что в период председательствования республики в СНГ серьезное внимание будет уделено празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, в качестве приоритетов Таджикистан видит продвижение в Содружестве экономической, экологической и культурно-гуманитарной повесток, а также развитие парламентского сотрудничества.