Президент Кот-д'Ивуара объявил о решении вывести из страны французский контингент

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Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара, выступая с обращением к нации сообщил, что французский контингент будет выведен из страны.

По его словам, ивуарийцы должны гордиться модернизированным состоянием собственных вооруженных сил. "В этом контексте мы приняли решение о скоординированном и организованном выводе французских войск", - заявил глава государства.

Ранее Франция рассматривала сокращение своего военного присутствия в странах Западной и Центральной Африки, включая Кот-д’Ивуар, до 600 военнослужащих из примерно 2200 имеющихся на сегодняшний день.

Некоторое время назад президент Сенегала Бассиру Диомай Фай также заявил о планах вывести французский и другие иностранные контингенты из страны в 2025 году.