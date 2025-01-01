Транзит российского газа в Европу через Украину полностью остановился

Петр Ковалев/ТАСС

Транзит природного газа из России в Европу через территорию Украины полностью остановился в 08:00 мск, следует из данных европейских газотранспортных операторов.

Согласно данным словацкого газотранспортного оператора Eustream, с началом новых газовых суток потоки газа на границе Украины и Словакии полностью прекратились. Статистика данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) свидетельствует о полной остановке поставок газа в направлении Словакии с Украины, а также в Чехию на границе со Словакией. Прокачка газа в Молдавию с Украины также практически полностью остановлена.

Словацкая компания - оператор газотранспортной системы SPP подтвердила остановку поставок газа от "Газпром экспорта" через Украину. В компании отметили, что давно готовились к такому сценарию и диверсифицировали поставщиков и маршруты получения газа. Наряду с важностью альтернативных газопроводов из Германии, Италии и Хорватии в SPP подчеркнули и высокое значение южного транзитного маршрута по газопроводу "Турецкий поток" через Турцию и далее Болгарию, Сербию и Венгрию.

Поставки газа в Австрию через газовый хаб в Баумгартене (находится на границе Австрии и Словакии, предназначен для импорта газа из России и Норвегии) сократились более чем втрое в 08:00 мск, свидетельствуют показатели ENTSOG и австрийского оператора AGGM. Транспортировка в Италию уменьшилась в 2,5 раза через газоизмерительную станцию на границе со Швейцарией.

Вместе с тем потоки топлива через станции на границах Турции и Болгарии (сухопутное продолжение "Турецкого потока"), Венгрии и Сербии, а также Румынии и Молдавии остаются стабильными, что пока говорит об отсутствии перенаправления части поставок российского газа в Европу по этому маршруту.