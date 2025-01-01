Мишустин поздравил жителей России с Новым годом и Рождеством

© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил жителей страны с Новым годом и Рождеством и отметил, что сплочение общества помогает справляться с любыми вызовами. Текст телеграммы опубликован на сайте правительства.

"Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством. Эти светлые и всеми любимые праздники мы ждем с особым волнением, подводим итоги, с надеждой думаем о будущем, загадываем заветные желания", - указал он.

Мишустин отметил, что 2024 год в очередной раз доказал, что "сплочение общества и взаимная поддержка позволяют справляться с любыми вызовами". Это помогает решать важнейшие государственные задачи и осуществлять масштабные проекты, указал он.

По словам премьера, вместе народ РФ делает страну сильнее. Он пожелал согражданам, чтобы 2025 год позволил достичь всех поставленных целей, исполнил мечты и открыл новые возможности: а также счастья, крепкого здоровья, теплоты семейного очага и благополучия.